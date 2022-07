Homem é preso com carga de drogas e anotações do tráfico em Araruama - Letycia Rocha (Rc24h)

Homem é preso com carga de drogas e anotações do tráfico em AraruamaLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 11/07/2022 13:50

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (10), um homem com uma carga de drogas e anotações do tráfico na Vila Canaã, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT III) realizavam um patrulhamento pela região das ‘Casinhas’, quando teve a tenção voltada para um elemento que tentava se esconder no canto de um muro. Ele foi abordado com uma sacola contendo 196 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha, 20 pedras de crack, R$ 28 em espécie e dois cadernos de anotações da criminalidade.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.