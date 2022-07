Foram apreendidos 50 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, 48 pedras de crack, R$ 23 em espécie e um cordão de ouro - Divulgação da PM

Publicado 12/07/2022 13:15

Dois homens, identificados como J.C.S.N. e T.R.R., foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (12) no bairro Três Vendas, em Araruama, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre venda de entorpecentes na Avenida Gladstone de Oliveira.

No local indicado, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT III) flagraram os acusados em tentativa de fuga. Após cerco tático, a dupla foi capturada com 50 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, 48 pedras de crack, R$ 23 em espécie e um cordão de ouro.

Os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.