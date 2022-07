Os criminosos foram encontrados nos bairros Mutirão e Novo Horizonte, além do distrito de Praia Seca, por policiais da 126ª DP (Cabo Frio) - Letycia Rocha (Rc24h)

Os criminosos foram encontrados nos bairros Mutirão e Novo Horizonte, além do distrito de Praia Seca, por policiais da 126ª DP (Cabo Frio)Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 13/07/2022 13:30

Na Região dos Lagos, dois homens e uma mulher foram presos por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) na manhã desta quarta-feira (13) durante a ‘Operação Acalento’.



De acordo com a Polícia Civil, contra Julio, Leonardo e Ingrid haviam mandados de prisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas, expedidos pela Comarca de Araruama.



O trio foi capturado nos bairros Mutirão e Novo Horizonte, além do distrito de Praia Seca, todos em Araruama, após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital. Eles foram encaminhados para a 126ª DP, onde permanecem à disposição da Justiça.