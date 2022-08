Política Costa do Sol

Em entrevista, Julio Lopes destaca investimentos do governador Cláudio Castro em Cabo Frio e região

O deputado federal, que está em seu quarto mandato, acredita que este não seja o momento do candidato do PDT ao governo do Estado e revelou que está apoiando André Ceciliano ao Senado

Publicado 02/08/2022 20:09 | Atualizado há 2 dias