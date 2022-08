Araruama recebe oitava edição da "Expo Veículos Antigos" - Reprodução/ internet

Publicado 07/08/2022 20:00

Vai acontecer em Araruama, entre sábado (20) e domingo (21), no Calçadão de Praia Seca, a oitava edição da “Expo Veículos Antigos”.

A festividade começa às 11h no sábado e às 9h no domingo. Além dos carros, o evento também terá atrações musicais: no dia 20 o público receberá a Banda Iorius, a partir de 19h. No dia seguinte, 21, é a vez da Banda Bloody Mary.

Os veículos antigos serão as maiores estrelas do evento. Entre os confirmados, estarão presentes os clássicos, como Fusca, Belina, Opala, Brasília e Maverick. O público também vai contar com modelos da linha internacional, que é composta pelas marcas Ímpala, Harley e Ford 29.

Além dos confirmados, expositores também poderão se inscrever na hora, sendo necessário levar 3kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições filantrópicas através do Clube de Veículos Antigos de Praia Seca.