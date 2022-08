Araruama

Acidente grave deixa motoristas feridos em Araruama

O acidente aconteceu no Km 11,5, em frente ao Condomínio Lagoa Azul. Com a força da batida, o caminhão tombou e a frente do carro ficou totalmente destruída, os condutores foram socorridos ao HERC com vida

Publicado há 1 dia