Público compareceu para prestigiar os atletas - Divulgação

Publicado 28/08/2022 11:11

Imagem inesquecível Divulgação

Começou na sexta-feira, 26, e vai até o domingo, 28, a Etapa Nacional de Kitesurf, modalidade Bidirecional Race e o Campeonato RJ de Freestyle.Cerca de 60 atletas de vários estados do país estão encantando o público com manobras de tirar o fôlego na Lagoa de Araruama, na Pontinha do Outeiro, bairro Areal. Nos últimos anos a lagoa se tornou a queridinha dos atletas por ser uma das melhores raias do Brasil para o Kitesurf, devido aos ventos.Além das regatas o público também conta com uma praça de alimentação e shows musicais nos três dias de competições.Confere a programação para esse fim de semana.Nesse sábado, 27, as primeiras provas estão previstas para iniciar às 11h.E a partir das 15h o público já começa a curtir o som da Banda Volantis.O domingo, 28, promete já começar com aquele gostinho de quero mais. Por volta das 11h terão início as últimas provas do Kitesurf Bidirecional; já as do Freestyle devem iniciar por volta das 15h. Logo em seguida haverá a entrega de prêmios.E, claro, que o evento vai ser encerrado com muita música. Quem vai subir ao palco no último dia será a Banda Valve.Vale ressaltar que Araruama segue firme com o calendário de competições para ser considerada a capital do Kitesurf no país.