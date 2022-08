Política Costa do Sol

Arraial do Cabo passa a ser oficialmente o paraíso das baleias

Prefeito Marcelo Magno (PL), o secretário municipal de Turismo, Marco Simas, e o presidente da Funtec Ambiental, Maycon Victorino, acompanharam o ato de Inauguração da placa de avistamento de baleia no mirante do pontal do Atalaia na manhã desta quinta (25)

Publicado há 5 horas