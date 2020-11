Ton Porto (à esquerda) conversou com moradores e Marcelo Magno (à direita) fez gravações em emissoras de rádio (Fotos: Divulgação)

Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – Faltando exatamente duas semanas para as eleições municipais, os candidatos à Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, seguem na disputa realizando caminhadas, corpo a corpo e atividades públicas. Veja como foi a agenda dos candidatos da cidade nesse sábado (31).



O candidato Marcelo Magno, do Solidariedade, participou de gravações na Rádios Ondas FM e na Rádio Litoral FM, ambas em Cabo Frio, cidade vizinha. Ainda nesse sábado, o candidato também participou de reuniões internas com a equipe da coordenação da campanha.



Já o candidato Ton Porto, do DEM, participou de reuniões com o vereador Luciano Tequinho, do PPS, e com a candidata a vereadora Lorena de Tequinho, do PSD. Durante o encontro, Ton também conversou com moradores e prometeu a instalação de uma fábrica de pisos intertravados na cidade.



O candidato Renatinho Vianna, do Republicanos, não teve atividade pública nesse sábado, segundo a sua assessoria. O DIA não conseguiu contato com a assessoria dos candidatos Dr. Henrique Melman, do PDT, e Willian Luz, do PT.