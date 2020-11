Ação aconteceu nas proximidades do Morro da Cabocla Foto: Internet

Publicado 04/11/2020

ARRAIAL DO CABO - Uma troca de tiros entre criminosos e Policiais Militares, na noite dessa segunda-feira (2), assustou os moradores do Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento na Rua Tomé de Souza, quando foram atacados a tiros por traficantes. Houve confronto. Ainda segundo a corporação, não há registro de feridos ou de material apreendido. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.