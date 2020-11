Eleições serão realizadas no dia 15 de novembro Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:31 | Atualizado 06/11/2020 17:38

ARRAIAL DO CABO - Uma pesquisa de intenção de voto realizada em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, aponta empate técnico entre os candidatos Marcelo Magno, do Solidariedade, e Renatinho Vianna, do Republicanos. Segundo a análise, Marcelo tem 32% das intenções de votos, e Renatinho possui cerca de 30%, e, por conta da margem de erro da pesquisa, que é de 5 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.



Ainda de acordo com a pesquisa, em outro patamar, estão Henrique Melman, do PDT, e Ton Porto, do DEM, ambos com 12% das intenções de voto. Já o candidato Willian Luz, do PT, é mencionado por 1% do eleitorado, conforme a pesquisa. Os eleitores que demonstraram intenção de votar nulo ou em branco, totalizam cerca de 5% e os indecisos são aproximadamente 7%.



A pesquisa indicou ainda que o candidato Marcelo Magno tem mais força à medida que diminui a renda, idade e a escolaridade dos entrevistados. Entre aqueles que ganham mais de dois salários mínimos, o candidato obtém 25% e atinge 40% entre aqueles que possuem renda de até um salário mínimo. Na faixa etária de 55 anos, o candidato tem o apoio de cerca de 22% do eleitorado, contra 43% entre os jovens com 16 a 24 anos. Enquanto no ensino superior tem 22%, chega a 37% no ensino fundamental. Além disso, Marcelo Magno é apontado por 51% dos que avaliam a atual administração municipal como ruim/péssima, ainda de acordo com a pesquisa.



As intenções de voto dos candidatos se distribuem homogeneamente entre os segmentos analisados. A pesquisa foi realizada pelo IBOPE Inteligência, entre os dias 26 e 28 de outubro. O número de pessoas ouvidas na pesquisa não foi divulgado.