Publicado 10/11/2020 17:11 | Atualizado 10/11/2020 17:16

ARRAIAL DO CABO – Faltando apenas cinco dias para as eleições municipais, os candidatos à Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, seguem na disputa realizando caminhadas, corpo a corpo e atividades públicas. Veja como foi a agenda dos candidatos da cidade nesta terça-feira (10).



O candidato Renatinho Vianna, do Republicanos, visitou obras nos bairros Caiçara, Parque das Garças e Pernambuca, nos distritos de Monte Alto e Figueira. Durante a noite, o candidato se reúne com lideranças dessas localidades.



Já a assessoria de Ton Porto, do DEM, disse que o candidato teve uma crise renal e vai realizar exames médicos e que, por conta disso, ele não possui atividades públicas.



O candidato Marcelo Magno não informou se possui atividades públicas agendadas para esta terça-feira. O DIA não conseguiu contato com a assessoria dos candidatos Dr. Henrique Melman, do PDT, e Willian Luz, do PT.