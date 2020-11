Votação foi encerrada às 17h Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 17:55

ARRAIAL DO CABO - Após o encerramento da votação, às 17h deste domingo (15), as primeiras urnas eletrônicas começaram a chegar à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Agentes da Guarda Civil Municipal interditaram o trânsito nas ruas do entorno da 146ª Zona Eleitoral, no bairro Praia dos Anjos, para evitar a aglomeração de pessoas.



A apuração dos votos pode ser acompanhada em tempo real por meio do aplicativo "Resultados", do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponível gratuitamente para aparelhos Andoid e IOS. Os nomes do prefeito e vereadores eleitos serão divulgados nas próximas horas, após o encerramento da apuração.