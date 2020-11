Duas pessoas foram conduzidas para a delegacia Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 10:02

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, investiga uma denúncia de que materiais de ferro, como postes e tampas de bueiro, estariam sendo desviados por funcionários que prestam serviço para a Prefeitura e vendidos ilegalmente. Nessa segunda-feira (16), os agentes estiveram na sede da Secretaria de Serviços Públicos, no bairro da Prainha, e em um ferro-velho, no Centro da cidade, para chegar a denúncia.

Caminhão que teria sido utilizado para transportar o material foi localizado pela polícia Foto: Divulgação / Polícia Civil

Na recicladora, os policiais encontraram e apreenderam mais de 300 quilos de postes de ferro, em bom estado de conservação, que seriam do patrimônio público e tinham sido vendidos horas antes. A Polícia Civil disse ainda que também foi localizado o caminhão da secretaria utilizado para transportar o material.



A suspeita, ainda de acordo com a polícia, é de que o desvio tenha sido feito por funcionários terceirizados, sem o conhecimento do responsável e do supervisor do órgão. Duas pessoas foram conduzidas para a 132ª Delegacia Policial, para prestar esclarecimentos. Foi feito registro de ocorrência e o caso continua sendo investigado.