Veículo foi completamente consumido pelas chamas Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 21:34

ARRAIAL DO CABO - Uma caminhonete pegou fogo na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local o veículo já havia sido completamente consumido pelas chamas. Não houve feridos. As causas do incêndio não foram esclarecidas.