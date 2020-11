Cenas têm sido comuns nos últimos meses Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 18:17

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos cinco orcas foram flagradas nesse domingo (22), se exibindo para turistas, no mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. As imagens divulgadas nas redes sociais foram gravadas por banhistas que faziam um passeio de escuna, em uma área conhecida como Gruta Azul, que fica próxima ao litoral.

Os registros têm sido comuns nos últimos meses, mas de acordo com biólogos, as orcas não migram, elas apenas mudam de locais de acordo com a disponibilidade de alimentos, e não é possível prever essas cenas para uma época específica do ano.