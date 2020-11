Tenda funcionava ao lado do Hospital Geral de Arraial do Cabo Foto: Lucas Madureira

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, iniciou nesta quarta-feira (25), o processo de desmontagem da tenda de triagem de pacientes com a Covid-19, na cidade. Segundo a Prefeitura, o município decidiu desmontar a tenda após o Governo Federal interromper o envio de verbas para manter a estrutura e pessoal.

Ainda de acordo com o município, a Prefeitura não possui condições financeiras para manter em funcionamento a estrutura, que estava montada desde o início do mês de junho, ao lado do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O município afirmou que a triagem passará a ser feita em uma área reservada para atender os pacientes infectados, no ambulatório do Pronto Socorro do município.



A Prefeitura destacou ainda que a triagem dos pacientes com suspeita da doença já era feita no Pronto Socorro, antes da montagem da tenda. Arraial do Cabo registra 259 casos confirmados de coronavírus, incluindo seis mortes pela doença, conforme o boletim divulgado nessa terça-feira (24), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).