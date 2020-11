Andinho foi prefeito por dois mandatos em Arraial do Cabo Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – O ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, continua internado com a Covid-19, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na capital. Segundo a família, Andinho segue sedado, e está reagindo bem às medicações. Ele deu entrada na unidade no dia 16 de novembro com os sintomas da doença e, devido a um agravamento no estado de saúde, chegou a entubado no início desta semana.

De acordo com a família, Andinho, de 53 anos, começou a se sentir mal no dia das eleições municipais e chegou a ser atendido em Cabo Frio, mas depois foi transferido para o hospital particular da Zona Sul do Rio, onde foi diagnosticado com a doença e segue internado.



“O médico teve lá hoje [quarta-feira] de manhã e gostou muito do quadro dele. Está recuperando, está respondendo bem às medicações. Inclusive, hoje, ele já começou a diminuir a sedação dele, pra ver como ele reagiria e, graças a Deus, de manhã, ele reagiu super bem”, afirmou o irmão de Andinho, o vice-prefeito eleito do município, Davidson Cardoso de Brito, o Deivinho.



Wanderson foi prefeito em Arraial do Cabo por dois mandatos seguidos, entre 2009 e 2016.