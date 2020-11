Criminosos foram presos em flagrante no bairro Praia Grande Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:01

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (26), dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes contra empresários e comerciantes de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos de 41 e 42 anos e já estavam sendo investigados há cerca de dois meses e foram detidos em flagrante quando tentavam fazer mais uma vítima em um comércio no bairro Praia Grande.



As investigações identificaram que os criminosos se passavam por funcionários de uma empresa de extintores de incêndio e simulavam fiscalizações em estabelecimentos comerciais para verificar os equipamentos. Depois, eles convenciam os proprietários ou funcionários de que o prazo de validade estava vencido ou os extintores precisavam ser trocados.



Publicidade

Ainda segundo a polícia, os estelionatários então cobravam uma taxa de R$ 180 reais e levavam os extintores embora, com a promessa de que trariam de volta, carregados. No entanto, furtavam os equipamentos e os revendiam para hotéis, pousadas e outras empresas por mais de 450 reais, cada.



Para dar veracidade aos golpes, os criminosos apresentavam às vítimas recibos que foram desviados de uma empresa fornecedora de extintores localizada em Maricá, onde um dos criminosos já trabalhou. As investigações indicam ainda que os extintores furtados são armazenados pelo grupo em um apartamento de um prédio de luxo localizado na Praia do Forte, em Cabo Frio. A Polícia Civil investiga a participação de pelo menos mais uma pessoa no esquema criminoso.



Publicidade

“Começamos a investigar esses estelionatários quando vários comerciantes procuraram a delegacia, em uma mesma semana, dizendo que tinham caído em um golpe. Pelo que apuramos, eles agem em diferentes cidades da Região dos Lagos há pelo menos cinco anos. Estamos investigando agora a participação de mais um criminoso nessa quadrilha e o uso de notas fiscais em nome de uma empresa de terceiros para fazer a revenda dos extintores desviados”, explicou a delegada de Arraial do Cabo, Patrícia Aguiar.



Com os dois suspeitos, a Polícia Civil apreenderam seis extintores de incêndio e blocos de notas fiscais. A polícia informou que, inicialmente, os criminosos vão responder por estelionato e furto mediante fraude. Um deles já é natural de Minas Gerais e tem cerca de 10 passagens pela polícia por furto e estelionato nas cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Saquarema.