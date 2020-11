Familiares relataram à polícia que o homem estava inconformado com o processo de separação Foto: Divulgação / Polícia Civil

ARRAIAL DO CABO - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (27), suspeito de ter assassinado a ex-esposa, com golpes de faca, dentro de casa, no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima, Daniele Souza Gomes, de 37 anos, chegou a ser socorrida e levada para o hospital da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na frente de uma das três filhas do casal, de 15 anos.

O suspeito Oslan Oliveira de Almeida, confessou o crime na delegacia, de acordo com a polícia, e disse que perdeu o controle depois de descobrir que havia sido traído. Ele já tinha duas passagens pela polícia por violência doméstica e havia sido preso em flagrante por ter descumprido medida protetiva, no dia 24 do mês passado, mas foi solto pela Justiça no dia seguinte.



A delegada titular da 132ª Delegacia Policial, Patrícia Aguiar, responsável pelas investigações do caso, disse que familiares informaram que o homem estava inconformado com o processo de separação. “Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento. Pelo contrário, permaneceu tranquilo e frio durante todo o tempo", relatou a delegada.



O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem citado na reportagem.