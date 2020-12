Por O Dia

Publicado 23/12/2020 07:00 | Atualizado 23/12/2020 09:55

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta terça-feira (22), que não fará a tradicional com shows e queima de fogos no. Por meio das redes sociais oficiais do município, a Prefeitura disse que não vai realizar nenhum evento público para evitar aglomeração de pessoas e prevenir a transmissão da Covid-19.Apesar da suspensão dos eventos públicos, as festas particulares estão autorizadas na cidade, desde que os organizadores sigam os protocolos sanitários estabelecidos pelos órgãos de Saúde. Segundo a Prefeitura, nessa segunda-feira (21), cerca de 30 estabelecimentos comerciais foram notificados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública sobre os procedimentos que devem ser realizados até o dia 31 de dezembro.O município informou que os comerciantes terão 48h para entregar à Coordenadoria de Posturas todos os protocolos sanitários que serão implementados durante os eventos privados e a expectativa de público, caso haja evento na noite do réveillon.A medida tem o objetivo de evitar o aumento do número de casos de coronavírus na cidade por conta do fluxo de turistas esperado na cidade durante o período. A decisão foi tomada após reunião entre representantes da Prefeitura, do Ministério Público Estadual (MPE-RJ) e da Polícia Militar , na semana passada.A Prefeitura destacou que não há lockdown na cidade, no entanto, as barreiras sanitárias permanecem em vigor e deverão ser intensificadas nos próximos dias. Todas as restrições adotadas pelo município, em função da Covid-19, estão descritas no site da Prefeitura