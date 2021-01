Mel compartilhou segredo de como manter a marquinha fixa Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:55 | Atualizado 18/01/2021 18:06

ARRAIAL DO CABO - A atriz Mel Maia arrancou suspiros dos internautas ao postar uma foto de biquíni nesse fim de semana, em um hotel, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Acompanhada por amigos, a artista aproveitou o dia de sol para curtir uma praia e fazer um passeio de quadriciclo, nesta segunda-feira (18).

“Coloquei meu biquíni agora e vou pegar um sol. Inclusive, vou retocar minha marquinha e contar pra vocês o segredo de deixar a marquinha fixa igual maquiagem", disse, em vídeo publicado em suas redes sociais.

E em seguida, ela mostrou um kit de cremes com acelerador de bronzeado, manteiga hidratante e protetor para corpo e cabelo que ela usa antes de depois de se expor ao sol.

Recentemente, o jogador de futebol Jean Lucas, de 22 anos, que já atuou no Flamengo e atualmente está no Lyon, da França, postou uma foto em que aparece abraçado com Mel. "Minha gata", escreveu o atleta, na ocasião. Depois da imagem, começaram a surgir especulações sobre um possível namoro entre os dois. Muitas pessoas, no entanto, se mostraram indignadas por conta da diferença de idade, já que Mel tem apenas 16 anos.