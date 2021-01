Suspeito tem 53 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Um homem de 53 anos foi preso nesta quarta-feira (27), suspeito de abusar sexualmente por cerca de seis anos, duas crianças, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são uma adolescente e um rapaz, que atualmente têm 12 e 17 anos de idade, respectivamente. Eles relataram o caso à família, que decidiu denunciar os abusos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui grau de parentesco com as vítimas, e começou a ser investigado há cerca de um mês, após a avó dos menores denunciar o crime à polícia. O criminoso foi indiciado por estupro de vulnerável, teve um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça e foi preso por policiais civil, no Centro da cidade.



A delegada titular da 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações do caso, alerta que é comum os agressores de menores serem do círculo familiar e ameaçarem as vítimas, para que elas fiquem coagidas e sofram caladas.



“Por isso, é muito importante que pais e responsáveis fiquem atentos ao comportamento das crianças, observando com atenção qualquer mudança de padrão, e sempre conversem com elas para que se sintam seguras para contar qualquer coisa que possa acontecer", orienta a delegada.