Com o suspeito morto, policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, munições e um carregador Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:42

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, os agentes faziam um patrulhamento pela área próxima onde o ARRAIAL DO CABO – Um suspeito de tráfico de drogas morreu nesta terça-feira (9), durante um confronto armado com policiais militares, no distrito de Monte Alto, em, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, os agentes faziam um patrulhamento pela área próxima onde o cabo Rodolfo José de Souza Brito foi baleado, nessa segunda-feira (8) , quando criminosos atiraram contra a viatura em que os PMs estavam.

Ainda de acordo com a PM, os agentes revidaram a ação e houve troca de tiros. Durante o confronto, um suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, acabou sendo baleado pelos policiais. Ele chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas acabou não resistindo aos ferimentos.



Publicidade

Com o suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, 10 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola e um mira laser. Os outros suspeitos de envolvimento no confronto conseguiram fugir e ainda não foram localizados. O material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.