Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, apresenta quadro de saúde estável, segundo a assessoria da corporação. Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (12), nas redes sociais, o cabo Rodolfo José de Costa Brito, que segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), afirma que está respondendo bem ao tratamento. ARRAIAL DO CABO – O policial militar baleado por criminosos no início desta semana , em, na Região dos Lagos do Rio, apresenta quadro de saúde estável, segundo a assessoria da corporação. Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (12), nas redes sociais, o cabo, que segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), afirma que está respondendo bem ao tratamento.

No vídeo, o PM também agradece aos amigos pela energia positiva e pela ajuda. “Estou bem, me recuperando rápido e já começando a me movimentar”, declarou o cabo Rodolfo, que foi atingido por quatro tiros, durante uma ação da PM na madrugada da última segunda-feira (8), no distrito de Monte Alto.



O 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que tem sede em Cabo Frio, onde o policial é lotado, afirmou que o cabo respira sem a ajuda de aparelhos. “Nosso guerreiro já é um vencedor! Seu quadro de saúde está evoluindo muito bem. Já encontra-se sem aparelhos, alimentando-se e começando a movimentar-se”, diz um trecho da nota divulgada pelo 25º BPM à imprensa.



O CRIME



O ataque aconteceu por volta das 2h30, após o cabo Rodolfo e um colega de farda serem acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Ao chegar ao local, o PM acabou atingido pelos tiros disparados por criminosos. Poucas horas depois, um jovem foi preso e dois menores foram apreendidos por suspeita de participação no crime . A polícia investiga ainda a atuação de outros dois criminosos na tentativa de homicídio.