Publicado 11/03/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta quarta-feira (10), que o município vai receber quatro médicos do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. Segundo a Prefeitura, os médicos vão atender nas unidades de Estratégia de Saúde da Saúde (ESF), a partir do segundo semestre deste ano.

Ainda de acordo com o município, o tempo de permanência dos profissionais de saúde no programa será inicialmente de três anos, prorrogáveis por mais três. O salário dos profissionais é pago, integralmente, pelo Governo Federal, e gira em torno dos R$ 12 mil. O período de trabalho nas ESFs é de 40 horas semanais.