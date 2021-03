Presos e materiais apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:00

ARRAIAL DO CABO – Dois jovens suspeitos de tráfico de drogas foram presos nessa quarta-feira (10), em uma ação da Polícia Militar, no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, os suspeitos foram flagrados com cerca de 14 pinos de cocaína, após uma denúncia.

Além dos entorpecentes, os policiais também apreenderam R$ 50, que seriam provenientes da venda de drogas, e um celular. Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.