Espaço fica no bairro Praia Grande e recebeu nova infraestrutura e paisagismo Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 00:00 | Atualizado 12/03/2021 08:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou nessa quinta-feira (11), a obra de reforma da Praça Olívia Vidal, no bairro Praia Grande. O espaço de lazer ganhou nova infraestrutura, paisagismo, e o piso da quadra recebeu grama sintética.

O prefeito do município, Marcelo Magno, o presidente da Câmara de Vereadores, Ângelo Shogun, e secretários municipais, participaram da cerimônia de inauguração da obra, além do deputado federal, Carlos Jordi. “Essa é a primeira de muitas obras que faremos na cidade. Nas próximas semanas teremos muito mais. O município não vai parar" afirmou o prefeito.