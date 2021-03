Previsão é de que trabalho continue pelos próximos dias Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2021 15:00

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizou ao longo de toda esta semana, uma operação tapa-buracos nos bairros Praia Grande, Praia dos Anjos e Macedônia. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o objetivo de recuperar trechos danificados das vias da cidade.

Segundo a Prefeitura, no bairro Praia Grande, a ação aconteceu na Travessa Venceslau Braz. Já na Praia dos Anjos, foi na Rua Vera Cruz, e no bairro Macedônia, a intervenção foi realizada na Rua Vilas Boas. Ainda de acordo com a Prefeitura, a previsão é de que o trabalho continue nos próximos dias.