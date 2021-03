Visitação é gratuita e aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou nesta sexta-feira (19), a II Mostra do Acervo Permanente de Artes Plásticas do Museu Castorina Rodrigues Martins, com as obras do artista plástico Carybé, baseada no livro “O Compadre de Ogun”, de Jorge Amado.

As serigrafias de Carybé revelam seu estilo linear e imaginativo, que ressaltam as crenças e práticas das religiões populares. A mostra é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Cultura. A visitação é gratuita e aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Sala de Exposição José de Dome, no Centro da cidade.