Grande parte dos veículos apreendidos estavam sem placa, com documentações irregulares ou indícios de roubo Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:15

ARRAIAL DO CABO – Uma operação para combater a circulação de veículos em situação irregular apreendeu nessa quinta-feira (25), pelo menos 23 motocicletas, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, dentre os veículos apreendidos, uma grande parte estava sem placa, com documentações irregulares ou com indícios de roubo.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, em conjunto com as polícias Civil e Militar. Os veículos apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial e encaminhados para o depósito da Guarda Municipal.