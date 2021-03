Campeonato Arraial Surf Classic seria realizado na Praia Grande Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:00

ARRAIAL DO CABO – Devido às restrições impostas nos últimos dias para evitar a transmissão da Covid-19, a cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decidiu cancelar a realização do campeonato Arraial Surf Classic, que seria realizado neste sábado (27), na Praia Grande. Segundo a Prefeitura, ainda não há nova data prevista para a realização do evento.