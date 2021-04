Manter animais silvestres em cativeiro é crime ambiental, com pena que pode chegar a um ano de prisão Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Agentes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo Ambiental de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, apreenderam, nesse fim de semana, um tipo de armadilha caseira conhecida como arapuca, utilizada para capturar pequenas aves e outras espécies de animais. Segundo a Prefeitura, o equipamento foi encontrado em uma área de vegetação na Praia Grande, e nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com a lei de crimes ambientais, caçar e ou manter animais silvestres em cativeiro é crime, com pena prevista de seis meses a um ano de prisão.