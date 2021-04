Descumprimento das médicas pode gerar multa Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, intensificou nesse fim de semana, as fiscalizações nas praias e lagoas do município, que estão com o acesso proibido, devido às medidas impostas para evitar a transmissão da Covid-19. Apesar das restrições, dezenas de pessoas foram flagradas desrespeitando as determinações, que têm validade até o próximo domingo (11).

Segundo a Prefeitura, no último sábado (3), as secretarias municipais do Ambiente e a de Segurança Pública realizaram uma operação conjunta nos distritos de Figueira e Monte Alto. A fiscalização identificou diversos pontos de aglomeração na orla da Laguna de Araruama e na praia.



Publicidade

Já nesse domingo (4), a equipe do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo realizou patrulhamento na área da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Na fiscalização foram encontradas embarcações na Ilha da Praia do Pontal e os ocupantes foram orientados a cumprir as medidas restritivas adotadas na cidade.



O município orienta as pessoas que, em caso de descumprimento das medidas restritivas, há risco de aplicação de multa, que pode variar entre 500 e 6 mil Unidade Fiscal Municipal (UFM), para pessoa física. Já no caso de pessoa jurídica, a multa vai de 3 mil a 10 mil UFM, além da possibilidade de cassação do alvará e fechamento do estabelecimento.