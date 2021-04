Nesta terça-feira (13), servidores fizeram o teste para a doença, no Porto do Forno Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 19:15

RAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou que está realizando testes rápidos para identificar a Covid-19, em servidores públicos do município. De acordo com a Prefeitura, nesta terça-feira (13), os testes foram feitos no Porto do Forno, e o trabalho segue até a próxima sexta-feira (16).

O resultado fica pronto em 15 minutos e, caso o servidor seja testado positivo para a doença, ele é orientado a procurar o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Ainda segundo o município, uma equipe da Vigilância em Saúde também orienta os servidores sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como a utilização correta da máscara e higienização das mãos.