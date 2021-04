Segundo a Prefeitura, inicialmente, estão sendo atendidos os estudantes do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental I Foto: Divulgação / Lucas Madureira

Publicado 15/04/2021 17:30

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está realizando uma ação para identificar estudantes da rede pública municipal com dificuldades auditivas e/ou visuais. De acordo com a Prefeitura, a ação é gratuita, e, inicialmente, estão sendo atendidos os estudantes do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental I.

A iniciativa está sendo desenvolvida através de um trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Educação, Saúde, e com a pasta de Desenvolvimento Social, Trabalho Renda e Direitos Humanos. Segundo a Prefeitura, a unidade escolar entra em contato com os pais para marcar a avaliação pediátrica, e caso seja detectada alguma deficiência, o estudante é encaminhado para um médico especialista.



“A medida visa o bem estar das crianças para um melhor rendimento escolar. Muitas vezes, os pais não percebem esses problemas e os alunos acabam tendo dificuldades no processo de aprendizagem”, destacou a secretária municipal de Educação, Isalira Ramos Gomes, acrescentando que o projeto será estendido gradualmente a todas as escolas do município.