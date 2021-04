Além da pistola e munições, também foi apreendido um rádio comunicador e mais de R$ 300 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:15

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi preso com arma e munições neste sábado (24), no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 18 munições intactas, um rádio comunicador, além de R$ 310.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações de que o suspeito, apontado como gerente do tráfico de drogas da localidade estaria em uma casa do distrito de Monte Alto. Os policiais então foram ao local e conseguiram flagrar o suspeito com os materiais apreendidos. O homem foi levado para a 132ª Delegacia Policial, onde permanece preso.



Publicidade

O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.