ARRAIAL DO CABO – Diversos setores do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), na Região dos Lagos do Rio, estão passado por reformas estruturais. Segundo a Prefeitura, a recepção da unidade recebeu nova pintura, e melhorias na parte elétrica, incluindo troca de luminárias e lâmpadas. As intervenções não interferem no atendimento do hospital.

O município destacou ainda que nos banheiros foram instalados novos vasos sanitários e lavatórios, e que as paredes receberam manutenção na rede hidráulica. Ainda de acordo com a Prefeitura, os medicamentos serão estocados em uma sala ampla e refrigerada e as seções como a Unidade de Pacientes Graves (UPG), também ganharam novo espaço.