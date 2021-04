Novas regras estão previstas no Decreto nº 3.314 Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:40 | Atualizado 30/04/2021 11:35

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, publicou um decreto, nessa quarta-feira (28), flexibilizando as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. As novas regras estão previstas no Decreto nº 3.314, que permite que veículos de turismo de médio e grande porte, como ônibus, micro-ônibus e vans entrem na cidade.