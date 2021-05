Cidade informou que recebeu 270 novas doses da CoronaVac nesta segunda-feira Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai retomar a partir das 14h desta terça-feira (11), a vacinação contra a Covid-19, com a CoronaVac. Segundo a Prefeitura, serão imunizadas com a segunda dose da vacina as pessoas que recebera a primeira dose do imunizante do último dia 30 de março.

Ainda de acordo com a Prefeitura, nesta segunda-feira (10), a cidade recebeu da Secretaria Estadual de Saúde, 270 novas doses da CoronaVac. Saiba quais são os locais de vacinação:



PONTOS DE VACINAÇÃO



•Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

•Escola Municipal João Torres, Prainha;

•Estratégias de Saúde da Família (ESFs).