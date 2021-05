Participaram da reunião, representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo e da Funasa Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:00

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, se reuniram nessa segunda-feira (10), com o superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Raul Marques, no Rio. Segundo a Prefeitura, o encontro foi para discutir a implantação de sistemas de saneamento básico nos distritos do município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a ação faz parte do Projeto de Universalização do Saneamento, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal do Ambiente. O município, no entanto, não informou o que ficou definido na reunião. Participaram do encontro, o representante do Departamento de Planejamento e Projetos, Rogério Abril, e a diretora municipal de saneamento, Keila Ferreira.