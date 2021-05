Materiais apreendidos serão periciados, segundo a polícia Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/05/2021 02:55

ARRAIAL DO CABO – Dois homens de 24 e 30 anos, suspeitos de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição e a exploração sexual infantojuvenil, foram alvos de mandados de busca e apreensão, nessa quarta-feira (12), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, em endereços ligados aos suspeitos, nos bairros Canaã e Vila Industrial, os agentes apreenderam dois notebooks e quatro celulares.

A polícia informou que os equipamentos apreendidos serão periciados. Ainda de acordo com as investigações, os dois homens são suspeitos de abusar sexualmente de uma adolescente, e o crime teria sido denunciado pela mãe da vítima, quando ela ainda tinha 13 anos de idade, em outubro de 2019. O caso está sendo investigado pela 132ª Delegacia Policial.



De acordo com o delegado Ruchester Marreiros, responsável pelo inquérito, os suspeitos negam envolvimento nos crimes. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos alvos da ação.