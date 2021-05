Arquibancada do estádio possui capacidade para receber até 4 mil pessoas Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 20:00 | Atualizado 18/05/2021 20:02

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai reativar junto ao Corpo de Bombeiros, o processo que prevê a liberação do Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, para jogos e eventos oficiais. Segundo a Prefeitura, o projeto de Combate a Incêndio e Pânico estava paralisado há cerca de dois anos por falta de pagamento do município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a expectativa da Superintendência Municipal de Esportes é de que os trâmites para a liberação do espaço estejam concluídos em um prazo de cerca de 90 dias. O município informou ainda que as atividades no estádio estão paralisadas há pelo menos quatro anos e que a arquibancada possui capacidade para receber até 4 mil pessoas.



Neste ano, o município realizou algumas obras para revitalizar a estrutura do espaço e criou um programa para atender a crianças e adolescentes, com idades entre cinco e 17 anos, em 16 modalidades de 28 projetos, nos bairros e distritos. Entre as modalidades oferecidas, estão: futebol, voleibol, basquete, jiu-jitsu, muaythai, entre outras.