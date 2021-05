Trabalho está sendo realizado por agentes do Conselho Municipal de Trânsito Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está realizando a pintura de faixas de pedestres de ruas e avenidas da cidade, para evitar eventuais acidentes de trânsito. Segundo a Prefeitura, o trabalho está sendo realizado por agentes do Conselho Municipal de Trânsito (Comtrans), e faz parte de uma iniciativa para marcar a campanha Maio Amarelo, que conscientiza as pessoas sobre a segurança no trânsito.