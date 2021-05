Segundo a PM, foram apreendidas 40 trouxinhas de maconha Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 23:31

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar apreendeu 40 trouxinhas de maconha, nesse sábado (22), no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas na localidade e quando chegaram perceberam que alguns suspeitos correram, deixando no local um saco plástico com os entorpecentes. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.