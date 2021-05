Materiais apreendidos foram levados para a delegacia Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Um homem, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, foi preso nesta segunda-feira (24), em uma ação da Polícia Militar, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, o preso é apontado como o gerente do tráfico de drogas no distrito de Figueira.



Segundo a corporação, os agentes receberam uma denúncia de que um homem estaria armado dentro de uma casa, na Avenida da Liberdade, no Centro da cidade. Os policiais então foram ao local, abordaram o homem, e não encontraram a arma, mas o suspeito levou os agentes a outro endereço onde estava uma pistola calibre 9mm, escondida no telhado de uma casa, no distrito de Figueira.

No local, além da arma também foi encontrada 408 cápsulas de cocaína, 47 munições de diferentes calibres, um carregador de pistola e um celular. O preso e o material apreendido foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem preso.