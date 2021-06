Ao todo, sete farmácias foram fiscalizadas pelos agentes - Foto: Divulgação

Ao todo, sete farmácias foram fiscalizadas pelos agentesFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 11:40

ARRAIAL DO CABO – Cinco farmácias de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foram autuadas nessa quarta-feira (16), durante uma fiscalização do Procon municipal. Segundo o órgão de defesa do consumidor, durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades, como a ausência do Livro de Reclamações do Procon, do Código de Defesa do Consumidor, além da presença de farmacêutico responsável, e ainda o armazenamento inadequado de medicamentos.

(22) 2622-1417, e ainda por meio do WhatsApp: (22) 9 7403-6274, ou pelo e-mail: [email protected].

A fiscalização teve o apoio do Conselho Regional de Farmácia (CRF-RJ) e da Vigilância Sanitária municipal. Ao todo, sete farmácias da cidade foram fiscalizadas pelos agentes. O Procon informou que denúncias e reclamações podem ser feitas ao órgão através do telefone, e ainda por meio do WhatsApp:, ou pelo e-mail:

Publicidade

A sede do Procon de Arraial do Cabo fica na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola; s/n; Centro da cidade (ao lado da rodoviária). O DIA não conseguiu contato com as farmácias fiscalizadas, para obter um posicionamento sobre o assunto.