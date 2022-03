Os shows acontecerão em um palco montado na Praia dos Anjos - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Os shows acontecerão em um palco montado na Praia dos AnjosLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 16/03/2022 14:00

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, já fechou com os artistas que vão se apresentar no 37º aniversário da cidade. Os shows serão entre os dias 11 e 15 de maio em um palco montado na Praia dos Anjos.

O veterano Zé Ramalho vai levar seus quase 50 anos de carreira para o show do dia do aniversário, 13 de maio, uma sexta-feira. O pagodeiro Péricles e o sambista Seu Jorge também vão se apresentar no evento.

Tony Allysson e Thiago Martins também participarão do evento Divulgação A programação de shows será completada pelo cantor de pagode - e ator - Thiago Martins e o católico Tony Allysson, que deve abrir a festa na quarta-feira, dia 11.As informações foram confirmadas ao jornal O Dia, na terça-feira (15), pelo prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL).