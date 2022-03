A área chegou a ser isolada após o acidente - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/03/2022 14:52

Uma menina de quatro anos levou um choque ao encostar em um poste de uma praça, localizada na frente da Escola Municipal Adolpho Beranger, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

O incidente aconteceu na noite do último sábado (19) e, quando levou a descarga elétrica, a criança brincava no parquinho.

Segundo a mãe da vítima, Gabriella Melo de Oliveira, a menina chegou a ficar “agarrada por alguns segundos”. Ela foi salva por um homem que viu o acontecido e a puxou. Ele também chegou a ser atingido pela descarga.

A criança foi socorrida para o Hospital Geral de Arraial do Cabo e passou por exames. Nada de grave foi diagnosticado.

Em nota, o Instituto de Desenvolvimento Cabista (IDAC) disse que no mesmo dia, ao tomarem conhecimento do fato, “prontamente um dos eletricistas esteve no local e identificou o problema”.

O caso foi solucionado com a desativação do reator, conforme o IDAC, além de isolamento dos fios e que “o teste foi feito em todos os postes ao redor do parque”.

A área chegou a ser isolada após o acidente.