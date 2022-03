O homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo no rosto - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/03/2022 13:25

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (17) na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares na Avenida Brasil. O homem, com idade em torno dos 25 anos, possui uma tatuagem no braço esquerdo e foi atingido por diversos disparos de arma de fogo no rosto.

O cadáver foi removido para o Insituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, também na Região dos Lagos, e a ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

Esse é o primeiro caso de homicídio em 2022 na cidade. Arraial do Cabo ficou seis meses sem registrar crimes do tipo, entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública municipal.